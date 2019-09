La banda delle spaccate a Palermo, una lite fra stranieri e il colpo non riuscì

Allarmi che scattano, chiavi che si rompono, vigilantes e, in un'occasione, anche una lite fra stranieri per strada che mandò a monte un colpo in via Roma. Dalle intercettazioni - pubblicate sul Giornale di Sicilia di oggi -, emergono i tanti "intoppi" con cui avrebbe dovuto fare i conti la banda di giovanissimi, arrestati ieri dalla Squadra mobile perché accusati di furti e rapine ai danni di negozi del centro storico di Palermo.

Come si legge in un articolo di Sandra Figliuolo, in un caso, i problemi sarebbero sorti perché i borsoni erano troppo piccoli per contenere tutta la merce rubata. Mentre, un'altra volta a rischiare di mandare a monte il colpo fu una lite fra stranieri, a cui seguì l'arrivo dei carabinieri.

La "banda delle spaccate" a Palermo: nomi e foto degli arrestati Angelo D’Anna Calogero Alaimo Domenico Safina Girolamo Filippone Un frame dei video delle telecamere che riprendono la banda in azione Un’immagine riprende la banda mentre prova a forzare la vetrina di un negozio

