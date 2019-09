Palermo, presa la "banda delle spaccate": 5 arresti, due minorenni

La "banda delle spaccate", cinque persone, tra i quali due minorenni, che "terrorizzavano" i negozianti di Palermo. Lo hanno fatto per mesi. Sfondavano le vetrine e quando potevano facevano "razzia" di tutto e di più. Una banda che adesso è stata presa e arrestata.

Un'operazione della polizia Giudiziaria denominata “Gold Night”, svolta dalla Squadra Mobile di Palermo e coordinata dalla Procura della Repubblica di Palermo e dalla Procura della Repubblica presso il tribunale dei Minorenni.

Tre maggiorenni e due minorenni sono infatti accusati di far parte di un’associazione a delinquere finalizzata alla realizzazione di furti e rapine secondo un modus operandi collaudato, diretto e orchestrato nei minimi particolari.

Per la realizzazione dei reati il gruppo criminale si avvaleva a rotazione della collaborazione di diversi complici e utilizzava spesso mezzi, soprattutto scooter, spesso rubati, e locali messi stabilmente a disposizione per il deposito della refurtiva, utenze telefoniche dedicate principalmente alle comunicazioni tra di loro durante la realizzazione dei reati a volte con il mezzo della conferenza telefonica; i reati erano spesso preceduti da accurati sopralluoghi diurni dentro o in prossimità degli esercizi che servivano, per esempio, per studiare il tipo di serratura da scardinare.

Nell’ambito dell’operazione, in due distinte circostanze grazie alle intercettazioni, si è riusciti a recuperare monili e preziosi asportati dal gruppo criminale per l’ammontare complessivo di circa 35.000 euro.

