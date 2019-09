Dalla Chiesa, cerimonia a Palermo: tra le corone anche il messaggio del capitano Ultimo

Palermo ricorda l'attentato di via Isidoro Carini in cui morirono il generale Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di polizia Domenico Russo. Cerimonia questa mattina sul luogo della strage di cui oggi ricorre il trentasettesimo anniversario.

Presenti in via Isidoro Carini Rita, Nando e Simona Dalla Chiesa e diverse autorità civili militari e istituzionali tra cui il sottosegretario agli Interni, Luigi Gaetti.

Tra le corone anche un messaggio a firma di Sergio De Caprio, il capitano "Ultimo" della squadra dei carabinieri che arrestò il capo dei capi di Cosa nostra, Totò Riina. "Il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa vive nelle nostre azioni presenti, passate e future", recita il messaggio. Il testo scritto in un foglio bianco, con la scritta in calce Ultimo-Crimor unità militare combattente, è stato affisso tra le 8 corone di alloro istituzionali, in via Isidoro Carini.

Anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ricorda la strage rinnovando "l'omaggio commosso del Paese e mio personale alla memoria del Prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, della Signora Emanuela Setti Carraro e dell'agente Domenico Russo, vittime della barbarie mafiosa". "Innovatore attento e lungimirante - scrive Mattarella - il Generale Dalla Chiesa era mosso da una profonda fiducia nello Stato e nella sua capacità di sconfiggere le organizzazioni nemiche della sicurezza e della legalità repubblicana, anche quelle più subdole e pervasive; rifiutava il mito dell'invincibilità della mafia così come, nelle sue precedenti esperienze, non aveva mai accettato che si potesse cedere o indietreggiare davanti alla violenza terroristica. La sua determinazione, sorretta da un profondo senso etico e istituzionale, si è tradotta in metodi di lavoro e modelli organizzativi originali, che hanno orientato il lavoro di successive generazioni di servitori dello Stato".

E ancora: "Il suo sacrificio è stato il seme di una forte reazione civile che - anche attraverso nuovi strumenti normativi - ha prodotto un significativo incremento nella capacità di risposta e di contrasto alla violenza mafiosa. Con sentimenti di partecipe emozione, rivolgo un particolare ricordo ad Emanuela Setti Carraro e Domenico Russo. Il loro esempio di coraggio e generosa dedizione è comune a tanti uomini e donne che anche oggi, per motivi familiari o professionali, coscientemente condividono i rischi e le preoccupazioni di chi è esposto a tutela della libertà, della legalità e della giustizia. Con questo spirito, rinnovo alle famiglie Dalla Chiesa, Setti Carraro e Russo i sentimenti di solidarietà e vicinanza miei e dell'intera comunità nazionale".

In una nota, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, commenta: "L'anniversario dell'uccisione del prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa deve essere l'occasione per sottolineare l'esempio di fedeltà ai valori di difesa della legalità e dello Stato di diritto lasciatoci in eredità dal generale. Il suo impegno e la sua competenza hanno consentito di affinare metodi e strumenti nella lotta alla mafia e di aprire la strada ai successi delle Forze dell'ordine nel contrasto alla criminalità organizzata". A rappresentare il governo regionale alla commemorazione in via Isidoro Carini a Palermo è l'assessore all'Economia Gaetano Armao.

