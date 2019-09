Muore dopo due interventi al rene: 4 medici indagati a Palermo

Indagati 4 medici dell'ospedale Civico di Palermo per la morte di un paziente, Salvatore Perez. L'uomo, 60 anni, come scrive Sandra Figliuolo sul Giornale di Sicilia in edicola, era affetto da gravi patologie e con un rene trapiantato. Tra il 12 ed il 20 ottobre del 2017 aveva subito due interventi chirurgici dopo i quali però era deceduto.

Il sostituto procuratore Alfredo Gagliardi a gennaio aveva chiesto di archiviare il fascicolo per omicidio colposo dopo una consulenza tecnica che escludeva responsabilità da parte dei medici. Adesso però il gip Filippo Lo Presti, accogliendo le tesi dell'avvocato Giovanni Di Trapani che difende la moglie della vittima, ha disposto ulteriori indagini e anche l'iscrizione nel registro degli indagati di quattro chirurghi (uno dei quali è ancora in fase di identificazione).

