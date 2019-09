Maltempo: acqua alta e auto bloccate sulla Palermo-Mazara, allagamenti in città

Automobilisti bloccati sull'autostrada Palermo-Mazara del Vallo, all'altezza di Carini e Isola delle Femmine, e allagamenti nel capoluogo siciliano. È questo il bilancio dopo poche ore di pioggia che si è abbattuta nel palermitano.

La situazione più critica, intorno alle 11,30, è stata registrata proprio sull'autostrada dove alcuni automobilisti, rimasti fermi a causa dell'acqua alta e della scarsa visibilità, hanno allertato immediatamente i vigili del fuoco che a loro volta hanno avuto qualche problema nel raggiungere le vetture rimaste bloccate.

Nelle stesse ore, i pullman con i tifosi del Palermo stavano percorrendo l'autostrada per raggiungere Marsala dove nel pomeriggio si disputerà la prima partita del campionato di Serie D.

In città la pioggia incessante ha causato alcuni allagamenti in varie zone. In via Villagrazia, acqua alta e automobilisti che hanno percorso la strada molto lentamente.

