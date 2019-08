Palermo, al Barbera scoppia la grana del bar tra due gestori

Allo stadio Barbera di Palermo scoppia la grana del bar: nel pomeriggio, in vista della partita di stasera tra le vecchie glorie e il nuovo Palermo - che quest'anno milita in serie D dopo l'esclusione dal campionato di B - si è presentato il vecchio gestore del locale che ha ancora le autorizzazioni rilasciate per la sua attività, tutt'ora valide.

Con lui è arrivato anche il nuovo gestore del bar, autorizzato dalla nuova società. Nessuno - nonostante il passaggio societario - avrebbe revocato la licenza al vecchio gestore. Il vecchio gestore ha mostrato ai vigili urbani la Scia (Segnalazione certificata d'inizio attività) e i documenti che gli attribuiscono il ruolo di gestore dell'attività.

Ne è nato un lungo tira e molla che ancora adesso la polizia municipale e i responsabili del Suap e dell'ufficio del Patrimonio stanno cercando di risolvere. Il bar al momento è ancora chiuso.

