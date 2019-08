Montelepre, il sindaco fruga tra la spazzatura e scopre chi sporca

Il sindaco di Montelepre, Maria Rita Crisci, dichiara "guerra" a chi sporca le strade della cittadina, gettando spazzatura e rifiuti ingombranti per strada. Il primo cittadino si è recato di persona in alcuni luoghi presi di mira, come contrada Suvarelli, insieme con i vigili urbani per fare nuovi controlli e ispezioni. E così, rovistando tra i rifiuti, ha scoperto chi sporca.

Come si legge nell'articolo di Corrado Lo Piccolo sul Giornale di Sicilia, a essere invase sono principalmente le arterie provinciali, gli spiazzi, gli ingressi delle ville di campagna: si trovano sacchi pieni di organico e non solo.

«Ogni volta che ci accorgiamo, anche su segnalazione, della presenza di abbandoni nel territorio di competenza comunale interveniamo con fermezza - spiega il sindaco -. Non dobbiamo consentire che diventino microdiscariche, è necessario agire prontamente. I cittadini civili sono di più di quelli incivili e sporcaccioni, non diamogli tregua».

Tutti i dettagli e l'articolo completo sul Giornale di Sicilia in edicola.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE