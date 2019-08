Beccato mentre getta rifiuti ingombranti a Palermo, multa da 300 euro

Beccato mentre abbandona rifiuti ingombranti in Largo Villalaura, nella zona di via dei Cantieri, a Palermo. A scovarlo un gruppo di vigili urbani in borghese. L'uomo dovrà adesso pagare una multa da 333,34 euro.

L'episodio è accaduto ieri. Il "furbetto" è stato visto mentre cercava di gettare gli ingombranti nei cassonetti presenti nella strada e destinati alla normale spazzatura indifferenziata.

La zona di via dei Cantieri è oggetto di controlli in borghese da parte degli agenti del Nucleo tutela decoro e vivibilità urbana, proprio dopo le ripetute segnalazioni ricevute dai cittadini sull'abbandono di rifiuti ingombranti nella zona.

Gli agenti hanno inoltre segnalato alla Rap la presenza di altri rifiuti ingombranti e sollecitato gli interventi di rimozione e bonifica.

Prosegue quindi l'attività di controllo per stanare l'abbandono illecito di ingombranti e rifiuti fuori orario. Pochi giorni fa, un episodio simile a quello di ieri è avvenuto in via Tiro a Segno. Qui la polizia municipale ha multato un uomo in via Tiro a Segno avvistato mentre buttava materiale in plastica proveniente da imballaggi. La sanzione in questo caso è stata molto più elevata, circa 600 euro.

La zona, individuata come a rischio discarica, è da tempo controllata in maniera continua attraverso appostamenti di agenti in abiti civili e auto civetta.

