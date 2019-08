Sferracavallo: denunce, sanzioni e sequestri per 5 ristoranti

Denunce per cinque ristoranti di Sferracavallo. Numerose infatti le irregolarità riscontrate ieri dalla Guardia Costiera durante le attività di vigilanza ambientale e controllo del territorio.

Al termine dell'operazione condotta in collaborazione con il Commissariato di San Lorenzo, della Polizia Municipale, dell’Asp di Palermo e dei Vigili del Fuoco, i titolari di cinque noti ristoranti di Piazza Beccadelli, sono stati denunciati alla Autorità Giudiziaria per aver occupato abusivamente circa 200 metri quadrati di demanio marittimo.

Inoltre, a quattro ristoratori, sono state elevate anche multe per un totale di 6mila euro per detenzione di 56 chili di prodotto ittico senza indicazioni di tracciabilità. Il pescato, dopo i controlli del servizio veterinario dell'Asp di Palermo, è stato sequestrato e destinato ad essere distrutto in quanto non idoneo al consumo.

