Palermo, neonata rom muore a Ballarò: aperta un'inchiesta

Tragedia lunedì mattina, dove in una struttura fatiscente di via dei Biscottari nel quartiere Ballarò di Palermo, è morta una neonata. Sarebbe deceduta per cause naturali secondo una prima visita del medico legale arrivato dopo l'intervento dei carabinieri, ma intanto, come scrive Connie Transirico sul Giornale di Sicilia in edicola, è stata avviata un'inchiesta che dovrà fare chiarezza sull'intera vicenda.

La piccola era tornata a casa dopo il ricovero in ospedale dove si trovava per osservazione medica assieme al fratellino gemello: un parto prematuro per la mamma rom residente in una struttura angusta di 24 metri quadrati insieme ad altri familiari.

La situazione di grave degrado, unita ad altre problematiche strettamente familiari, era stata più volte denunciata alla forze dell'ordine e alla stessa Procura dei minori, come sottolineano dal Comune

