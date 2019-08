Morto in un incidente a Palermo: "Ora chi lo dirà al tuo bimbo?"

Una foto in cui compaiono l'uno accanto all'altro, sorridenti. In quel sorriso tutto l'amore di un padre orgoglioso per un figlio che stringe a sé in un abbraccio, l'ultimo prima di morire. Gianluca Montesano, il 28enne morto la scorsa notte in corso dei Mille ad angolo con via Cavallotti a Palermo, poco prima del tragico incidente aveva cambiato la sua foto profilo su Facebook.

Il giovane si trovava a bordo di un Piaggio Liberty quando si è schiantato contro un'auto. Nonostante gli immediati soccorsi del 118, per il 28enne non c'è stato nulla da fare. Gianluca Montesano ha lasciato un figlio di 6 anni, quello con cui è ritratto nella sua foto profilo e che gli somiglia così tanto.

La rabbia e il dolore per una tragedia, di cui non è stata ancora accertata la causa, è ciò che emerge dai commenti sotto a quell'immagine. "Questo è ciò che avevi pubblicato vita mia la foto cn tuo figlio. E adesso chi L ho dirà che tu sei andato in paradiso? tesoro nn doveva andare così dovevi essere forte", scrive un'amica di Gianluca. "La vita è troppo ingiusta eri un bravo ragazzo", aggiunge un altro utente.

Qualche ora prima però, sotto quella stessa immagine, tanti erano stati i messaggi d'affetto degli amici e dei conoscenti di Gianluca. Molti non avevano potuto fare a meno di notare la somiglianza tra il bambino e il suo adorato papà, di cui ricorderà l'amore stretto in quell'abbraccio.

© Riproduzione riservata