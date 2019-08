Incidente bus-moto a Messina: 27enne ricoverato a Palermo

Incidente stradale la scorsa notte, intorno alle 3,30, a Messina, in via via Consolare Pompea, nel quartiere Granatari. Un ciclomotore Honda SH 300 si è scontrato con un autobus dell'Atm. Ad avere la peggio un messinese di 27 anni le cui condizioni sono subito apparse gravi.

Sul posto il personale del 118 che ha trasportato l'uomo all’ospedale Papardo. Ha riportato politraumi in varie parti del corpo ed è in prognosi riservata. Il 27enne è poi è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Villa Sofia di Palermo.

Sull’incidente sono in corso indagini da parte della polizia municipale.

