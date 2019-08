Fa il bagno di mezzanotte e annega: tragedia di ferragosto ad Aspra

Aveva deciso di trascorrere la notte di ferragosto in spiaggia e di fare il bagno di mezzanotte. E così, come centinaia di palermitani, un 60enne aveva deciso di recarsi ad Aspra. Lì aveva trascorso la serata e poi allo scoccare della mezzanotte si è immerso in acqua.

Il bagno, però, è stato fatale. Il mare era molto agitato e l'uomo è scomparso trascinato dalle correnti. Le tenebre della notte non hanno permesso di vedere cosa stesse accadendo.

I familiari, non vedendolo tornare, hanno prima cercato il 60enne in spiaggia e poi dato l'allarme. Le ricerche sono scattate sia via terra che via mare. È intervenuta una motovedetta Guardia costiera di Porticello che ha recuperato il corpo del 60enn al largo rispetto al tratto di mare in cui stava facendo il bagno.

Il cadavere è stato poi trasportato in obitorio in attesa del medico legale che dovrà eseguire l'autopsia sul cadavere prima della restituzione ai familiari.

