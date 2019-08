Opere di Verdi al Verdura di Palermo, il Comune: "Mai concesso l'uso del teatro"

Giallo sulla rappresentazione di due opere di Giuseppe Verdi in programma al Teatro di Verdura di Palermo nei prossimi giorni. Il capo area del settore Cultura del Comune, attraverso una nota, fa sapere che "si ha notizia della messa in vendita di biglietti per degli spettacoli presso il Teatro di Verdura e segnatamente l’Aida il 14 agosto, e la Traviata il 21 e 28 agosto".

"Al riguardo - precisa la nota - questa Amministrazione non ha concesso l’uso del Teatro per tali spettacoli. Il Dirigente precisa - sottolinea la nota - che il Teatro non è stato concesso in quanto gli organizzatori sono inadempienti".

© Riproduzione riservata