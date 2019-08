Mafia, l'ex boss di Cerda è libero: su Facebook le parole d’amore ai tre figli

Adesso è libero Pino Rizzo, ex capomafia di Cerda e luogotenente di Nino Giuffrè. E da uomo libero ha aperto anche un profilo Facebook.

Oggi, come racconta Giuseppe Spallino sul Giornale di Sicilia in edicola, ha 51 anni, 17 dei quali trascorsi in carcere dopo una condanna per associazione mafiosa, e vive con una donna a Campofelice di Roccella. Su Facebook compare la sua dichiarazione d’amore per i 3 figli: «Papà lo sono per tre volte. Vi amo più della mia stessa vita». Figli che avevano cercato più volte di convincerlo ad ammettere le sue colpe e a collaborare con la giustizia. Ma lui rispose: «Non è possibile, papà è nato per fare questo, vi dovete rassegnare».

