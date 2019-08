Sorprende in casa un ladro e tenta di bloccarlo: arrestato 59enne palermitano

Ha bloccato per le scale il ladro e ha permesso così alla polizia di arrestarlo. È accaduto in via Cartagine, a Palermo, dove gli agenti hanno fermato Michele Sammaritano, 59enne palermitano, già noto alle forze dell'ordine e ritenuto responsabile del reato di tentata rapina.

I poliziotti sono giunti sul posto dopo una segnalazione giunta alla Sala Operativa. La vittima ha raccontato che poco prima, aveva sentito dei rumori provenire dall’ingresso della sua abitazione e nel controllare cosa stesse accadendo, aveva sorpreso un individuo all’interno del suo appartamento. Sammaritano, una volta scoperto, ha tentato la fuga ma è stato raggiunto dal proprietario della casa che ha cercato di bloccarlo. Dopo una colluttazione l'uomo è riuscito a divincolarsi.

Nel corso del sopralluogo i poliziotti hanno trovato per le scale delle vecchie schede telefoniche, presumibilmente utilizzate per aprire la porta dell’appartamento, che sono state sequestrate.

Indagini sono in corso per l’individuazioni di eventuali complici.

