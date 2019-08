Palermo, 19enne con cardiopatia diventa mamma: lavoro d'equipe Civico-Ismett

Fin dalla nascita convive con una gravissima cardiopatia congenita ma a 19 anni rimane incinta e decide lo stesso, nonostante i pareri contrari di molti medici, di portare a termine la gravidanza. La ragazza approda nel reparto di Ginecologia del Civico e viene presa in carico dall'ambulatorio di gravidanze a rischio ma a 32 settimane ci si accorge che i parametri della 19enne non erano soddisfacenti, non c'era quasi più liquido amniotico e quindi si procede con un cesareo d'urgenza.

I medici del Civico, come riporta Monica Diliberti in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, coinvolgono i colleghi dell'Ismett. La donna è lì che viene portata e oltre ai ginecologi vengono chiamati chirurghi e perfusionisti. C'era il pericolo che il cuore della giovane non reggesse ed invece dopo poco ecco nascere Bryan: pesava solo 900 grammi ma le sue condizioni non hanno mai destato preoccupazione.

