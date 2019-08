Palermo, giovane picchiato e rapinato da 5 malviventi in un vicolo di Ballarò

Terribile disavventura per un giovane di 26 anni della provincia di Palermo. Venerdì scorso in cinque lo hanno picchiato e derubato in vicolo Pietà a Palazzo Reale nel mercato storico di Ballarò.

In due lo hanno bloccato e attirato nella stradina, tra loro c'era anche una ragazza. Qui sono arrivati altri tre malviventi che lo hanno picchiato e gli hanno portato via il cellulare e il portafoglio.

Grazie alle descrizioni fornite dalla vittima i poliziotti hanno fermato una giovane che aveva in tasca un cellulare come quello descritto dal giovane rapinato che ora verrà esaminato. Le indagini sono condotte dagli agenti del commissariato Oreto.

