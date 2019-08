Rivoluzione del traffico in centro Palermo, domani la chiusura del Cassaro

Parte domani la "rivoluzione" in via Maqueda e via Roma: il primo passo della pedonalizzazione del centro storico di Palermo prevede la chiusura alle auto di tutto il Cassaro. Si tratta di una sperimentazione che durerà fino al 12 gennaio e che coinvolgerà anche la parte alta di via Maqueda, dai Quattro Canti alla stazione.

Intanto si sta provvedendo in queste ore a completare l'installazione della segnaletica ed eliminare i cordoli delle corsie preferenziali in via Roma che diventerà a doppio senso di circolazione dalla stazione centrale sino a via Cavour.

Domani, come ricorda Giancarlo Macaluso in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, si parte chiudendo via Vittorio Emanuele di mezzo e quella bassa. Tra mercoledì e giovedì della prossima settimana si attiveranno i provvedimenti per via Roma e via Maqueda. Il secondo tratto di via Maqueda, dunque, chiuderà a metà della prossima settimana.

