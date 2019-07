Palermo, scontri e polemiche sul doppio senso in via Roma

Mancano pochi giorni, quattro per la precisione, per vedere via Roma a doppio senso ma il provvedimento fa già litigare tutti, tra polemiche e malumori diffusi. C'è preoccupazione soprattutto tra i commercianti del centro storico.

Come si legge in un articolo di Aurora Fiorenza sul Giornale di Sicilia, oltre lo spauracchio dei negozianti sugli affari che potrebbero crollare, l'altro tema caldo è il tappo che secondo molti potrebbe formarsi in via Roma angolo via Cavour, proprio davanti al cantiere per il collettore fognario. E c'è chi contesta la scelta di fare partire il doppio senso di marcia, come il vice presidente del Consiglio comunale Giulio Tantillo e il consigliere Alessandro Anello cha parlano di "caos annunciato".

Ma per l'assessore alla Mobilità Giusto Catania il problema non sussite. "Nel tratto di via Roma in cui insistono i lavori non sarà a doppio senso di circolazione e quindi il problema non si pone - dichiara al Giornale di Sicilia -. La circolazione rimarrà intatta come oggi".

