Via Roma e centro storico, slitta la rivoluzione del traffico a Palermo

Slitta la rivoluzione del traffico nel centro storico di Palermo. Nel provvedimento dell'amministrazione comunale erano presenti dei refusi nel nome di alcune strade, dunque, come scrive Aurora Fiorenza sul Giornale di Sicilia in edicola, occorrerà attendere venerdì.

Intanto, le maestranze dell'Amat ieri hanno cominciato a installare la segnaletica in via Roma, togliendo anche i cordoli delle corsie preferenziali in via Roma. Venerdì si parte con il Cassaro, interdetto alle auto quasi fino a Porta Felice.

Per via Roma, che diventerà a doppio senso di circolazione, e via Maqueda pedonalizzata bisognerà invece attendere ancora.

