Via Roma a doppio senso e nuove Ztl, è scontro aperto a Palermo

Scontro aperto a Palermo sulle tre ordinanze comunali che rivoluzionano il traffico cittadino, da via Roma al Cassaro. C'è chi è favorevole e chi, al contrario, è già sul piede di guerra. Da un lato ci sono i commercianti di via Roma, che sperano che l'introduzione del doppio senso di marcia in via Roma - nel tratto fra piazza Giulio Cesare e via Cavour - possa essere una boccata d'ossigeno per il commercio. Dall'altro, c'è chi critica, dapprima il Consiglio Comunale, che lamenta di non essere stato consultato per tempo.

Insomma a 5 giorni dall'entrata in vigore dei provvedimenti - si legge sul Giornale di Sicilia di oggi - insomma le tensioni non mancano.

La cosiddetta "rivoluzione d'agosto", oltre a introdurre il doppio senso di marcia in via Roma, prevede anche la pedonalizzazione per intero di via Maqueda (eccetto la finestra di tre ore al mattino dalle 7 alle 10) e via Vittorio Emanuele. Cambiano anche una serie di sensi di marcia nelle zone adiacenti.

Tecnicamente si tratta di un provvedimento sperimentale: fino al 12 gennaio. Il provvedimento definitivo - spiega l'assessore comunale alla Mobilità Giusto Catania - passerà poi da Sala delle Lapidi.

