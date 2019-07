Palermo domani ricorda Beppe Montana, il commissario ucciso dalla mafia

Domani ricorre il trentaquattresimo anniversario dalla tragica morte del commissario della polizia di Stato Giuseppe Montana, noto come Beppe Montana, barbaramente ucciso il 28 luglio 1985 al rientro da una gita in barca a Porticello in un agguato mafioso.

Cosa nostra uccise barbaramente il commissario Montana che fino a quel momento aveva combattuto una dura lotta contro l'organizzazione mafiosa, guidando la sezione "Catturandi" della Squadra Mobile di Palermo.

Domani, alle ore 10, si svogerà la cerimonia di commiato sul luogo dell'attentato, nel corso della quale verrà deposta una corona di alloro sulla stele in marmo dedicata al ricordo di Montana.

A un anno dall'omicidio, il 26 settembre 1986, lo Stato gli assegnò la Medaglia d'Oro al Merito Civile, con la seguente motivazione: "Sprezzante dei pericoli cui si esponeva nell'operare contro la feroce organizzazione mafiosa, svolgeva in prima persona e con spirito d'iniziativa non comune, un intenso e complesso lavoro investigativo che portava all'identificazione e all'arresto di numerosi fuorilegge. Sorpreso in un agguato, veniva mortalmente colpito da due assassini, decedendo all'istante. Testimonianza di attaccamento al dovere spinto fino all'estremo sacrificio della vita. Palermo, 28 luglio 1985".

