Borsellino, Meloni: "FdI chiederà una commissione d'inchiesta su via D'Amelio"

"Veniva assassinato 27 anni fa, insieme alla sua scorta, il magistrato Paolo Borsellino. Tra depistaggi e insabbiamenti, ancora oggi questa pagina buia della nostra storia non conosce verità. Per questo Fratelli d'Italia chiede l'istituzione di una commissione d'inchiesta sull'attentato di via D'Amelio".

"Appurare la verità è un atto dovuto nei confronti della memoria delle vittime e di tutti gli italiani onesti che, nell'esempio di eroi come Borsellino, si battono ogni giorno per liberare l'Italia dall'oppressione mafiosa. Noi non dimentichiamo: Paolo vive". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

In un successivo post Meloni ha aggiunto: "Come ogni anno, questa sera sarò alla tradizionale fiaccolata del 19 luglio in memoria di Paolo Borsellino. Ci vediamo a Palermo dalle ore 20.00 in piazza Vittorio Veneto".

