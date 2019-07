Incidente di Alcamo, si indaga sul video in diretta su Facebook

Si fa sempre più chiarezza sulla dinamica dell'incidente sulla Palermo-Mazara del Vallo, che ha causato la morte di Francesco Provenzano, 13 anni. In ospedale, in gravi condizioni c'è il fratellino Antonino Provenzano, 9 anni, mentre il papà di entrambi i bimbi, Fabio, 34 anni, ovvero il conducente dell'auto che si è schiantata, è in coma farmacologico.

Come si legge in un articolo sul Giornale di Sicilia a firma di Michele Giuliano, dalla ricostruzione degli agenti viene fuori che sull’asfalto non c’è alcun segno di frenata. Provenzano dunque è uscito fuori strada in modo autonomo e procedeva ad elevata velocità. Oggi alle 11 nella chiesa di Maria Santissima degli Agonizzanti, meglio conosciuta come San Paolino, saranno celebrati i funerali.

Il tragico incidente sulla Palermo-Mazara, ecco quel che resta della Bmw Quel che resta della Bmw di Fabio Provenzano dopo l’incidente L’incidente è avvenuto in autostrada all’altezza di Alcamo L’auto distrutta La Bmw si è ribaltata sulla Palermo-Mazara Gli oggetti rimasti all’interno dell’abitacolo La vettura rimossa dall’autostrada Il punto in cui è avvenuto l’incidente L’incidente sulla Palermo-Mazara all’altezza di Alcamo Resti dell’auto sull’asfalto Terribile l’incidente Nell’incidente ha perso la vita il piccolo Francesco Provenzano Danni anche alla sede stradake

