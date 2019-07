Isola e Capaci, controlli a due lidi: multe per 10 mila euro

Proseguono i controlli estivi del Commissariato di Polizia di Stato Mondello che, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza –Tenenza di Carini e con il personale della Polizia Municipale di Capaci, dell’ASP di Palermo e della SIAE, ha sottoposto ad accertamenti di natura amministrativa alcuni stabilimenti balneari di Isola delle Femmine e di Capaci.

Dai controlli è emerso che un lido di Isola presso il quale venivano somministrati alimenti e bevande presentava carenze igienico-sanitarie. Al titolare è stato contestato anche il mancato pagamento dei diritti SIAE relativi alla presenza di musica dal vivo ed è stata, inoltre, riscontrata la presenza di lavoratori non in regola.

Analoghe violazioni amministrative sono state accertate in un lido di Capaci: anche qui vi era, inoltre, presenza di lavoratori non in regola. Complessivamente sono state elevate multe ai titolari dei due stabilimenti per un totale di 10.330 euro e sono in corso ulteriori verifiche di natura fiscale e tributaria.

© Riproduzione riservata