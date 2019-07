Rifiuti a Palermo: incendi a Falsomiele, una strada chiusa dall'immondizia

Da un lato la Rap è al lavoro con mezzi mezzi speciali per rimuovere tonnellate di rifiuti per le strade della città, dall'altro non si fermano gli incendi di immondizia come nel caso di via Sagittario a Falsomiele, dove stanotte sono stati dati alle fiamme alcuni cassonetti.

Le squadre della Rap, con personale straordinario proveniente da altri settori e mezzi speciali, sono intervenuti in varie zone periferiche, da via Uditore e Michelangelo fino in via dell'Orsa Minore.

In via Falsomiele, teatro degli incendi di questa notte, ci sono ancora cumuli di rifiuti da rimuovere. Ma non solo lì.

Rifiuti a Palermo, Bonagia invasa dai rifiuti: le foto in giro per il quartiere Bonagia sommersa dai rifiuti Rifiuti per le strade di Bonagia La Rap interverrà nelle prossime ore Rifiuti non raccolti da giorni Incendi di cassonetti nella notte E c’è chi protesta contro Orlando invocando Santa Rosalia

In via Pier Paolo Pasolini all'angolo con via Costantino Lascaris, per esempio, i rifiuti hanno bloccato la strada. "Nonostante le ripetute segnalazioni fatte su via Pasolini - scrive Mario Cavallaro a redazioneweb@gds.it - la situazione non solo risulta invariata sotto il punto di vista di igene, pulizia e rifiuti abbandonati ma addirittura peggiorata. da due giorni la stessa risulta chiusa al traffico dai rifiuti".

© Riproduzione riservata