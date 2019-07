Morto in un incidente a Scopello, a Palermo i funerali di "Michelone"

Una chiesa gremita di gente ha dato oggi l'ultimo saluto a Michele Di Franco, 39 anni, "Michelone" come tutti lo chiamavano, l'uomo morto venerdì pomeriggio sulla statale 187, nei pressi dello svincolo di Scopello.

I funerali sono stati celebrati questa mattina nella parrocchia di San Giuseppe Cottolengo, in Largo G. Zappalà, nel quartiere Malaspina-Palagonia.

"Michelone" era molto conosciuto a Palermo, anche perché era l'ex titolare di "People", negozio d'abbigliamento in via Marchese di Villabianca molto in voga negli anni Novanta. Famoso per essere stato tra i primi rivenditori del marchio Diesel a Palermo.

Michelone era l'amico di tanti, ex studente dell'istituto Don Bosco, era molto noto anche negli ambienti della movida palermitana.

Oggi in lacrime gli amici di sempre hanno dato l'estremo saluto a quel "ragazzone" simpatico, morto a bordo della sua auto in uno scontro frontale che non gli ha lasciato scampo.

