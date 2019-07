Palermo, l'emergenza rifiuti blocca i lavori nelle strade

Diecimila tonnellate di rifiuti da rimuovere. E per farlo servono rinforzi. La Rap, come scrive Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia in edicola, ha così dovuto interrompere l'attività collaterale della manutenzione delle strade, fermando in particolare i lavori per le tre corsie sulla circonvallazione.

Gli operai sono stati distribuiti in due squadre e avviate alla raccolta dell’immondizia. «Lo abbiamo dovuto fare - spiega Giuseppe Norata, amministratore unico della Rap - proprio per non trascurare alcuna risorsa a disposizione, dirottando al contenimento dell'emergenza ogni unità a disposizione».

La causa del rallentamento nella raccolta è stata individuata nel recente incendio a Bellolampo che ha danneggiato una delle linee della macchina del trattamento meccanico biologico degli scarti, imponendo nei fatti un dimezzamento della quantità di rifiuti lavorata.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE