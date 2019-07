Rifiuti, 10 mila tonnellate di spazzatura in strada: è vera emergenza a Palermo

I numeri parlano chiaro: a Palermo c'è una vera e propria emergenza rifiuti. In strada ci sarebbero 10 mila tonnellate di spazzatura: l'equivalente di quella prodotta in dieci giorni in città.

Come si legge sul Giornale di Sicilia che dedica un approfondimento al problema, la Rap spera di riuscire a raccogliere tutto l'arretrato entro il Festino di Santa Rosalia - così come annunciato in un articolo di ieri dall'assessore Giusto Catania - e per fare questo l'azienda sta prendendo in affitto altre pale meccaniche e ha dato sostanzialmente il via libera al personale per lo straordinario. Mente la discarica di Bellolampo, dopo la riparazione dei guasti negli impianti, rimane aperta 24 ore al giorno.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE