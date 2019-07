A Isola delle Femmine tornano le strisce blu, tariffe soft in centro

A Isola delle Femmine da mercoledì 10 luglio tornano le strisce blu. Saranno suddivise in due aree: la A che è quella balneare e la B nel centro storico.

Come riporta un articolo di Michele Giuliano sul Giornale di Sicilia di oggi, nella fascia A, quella cioè più vicina alle spiagge, si pagherà 1 euro l'ora e i parcheggi saranno in vigore ogni giorno dalle 9 alle mezzanotte. In alternativa si potrà scegliere per la tariffa giornaliera, con copertura dalle 9 e sino alle 20, pagando 5 euro.

Tariffe un po' più soft, invece, nella fascia B - centro storico, dove sono a disposizione 146 posti auto. Qui si pagherà 50 centesimi l'ora e 30 centesimi invece per mezz'ora.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE