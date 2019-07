"Mi vuoi sposare?": la proposta di matrimonio alla hostess arriva sul volo Bergamo-Palermo

L’amore fa volare. Ne sanno qualcosa i passeggeri del volo Bergamo-Palermo di ieri dove un passeggero dopo il decollo ha preso la parola dal microfono di bordo e si è dichiarato.

«Volevo solo chiedere a questa hostess con cui sono fidanzato se mi vuole sposare». Da qui gli applausi e la commozione che ha pervaso l’intero volo Ryanair decollato da Orio al Serio alle 19.50.

Il ragazzo palermitano ha scelto questo metodo particolare per dichiararsi alla sua amata: in cabina si è inginocchiato mostrando l’anello. manco a dirlo lei ha detto sì lasciandosi andare a un bacio appassionato e sincero. Giusto il tempo dei complimenti e poi tutti ai loro posti in cabina.

