Depuratore guasto, assolto l'ex sindaco di Ustica Licciardi

L'ex sindaco di Ustica, Attilio Licciardi, è stato assolto per non avere commesso il fatto da reati ambientali di cui era accusato per il cattivo funzionamento dell'impianto di depurazione dell'isola.

Con Licciardi (esponente del Pd) sono stati assolti due tecnici del Comune: Giuseppe Riccio, ex dirigente dell'ufficio tecnico, e Claudio Gucciardi, ex responsabile del ciclo dell'acqua. I tre imputati sono stati difesi dagli avvocati Fausto Amato e Marco Manno.

L'inchiesta era scaturita nel luglio 2014 da una segnalazione dello stesso sindaco del tempo. I tecnici avevano riscontrato problemi all'impianto di depurazione e avevano chiesto un intervento immediato per evitare danni ambientali.

La capitaneria di porto aveva anche sequestrato il depuratore che subito dopo era stato riparato. L'amministrazione comunale, guidata ora da Salvatore Militello, si era costituita parte civile tramite l'avvocato Mario Bellavista. Il tribunale ha però respinto la richiesta di risarcimento. (ANSA).

