Bimbo scappò da un asilo nido comunale di Palermo, a giudizio direttrice e due maestre

A ventuno mesi era riuscito ad allontanarsi dall'asilo nido comunale "La Malfa" a Palermo ed era stato poi ritrovato da un automobilista mentre camminava in via Messina Marine.

I fatti avvennero nel maggio del 2015 ed oggi a giudizio, come riporta Sandra Figliuolo in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, ci sono la responsabile amministrativa dell'asilo, Giovanna Burgarello, e due educatrici, Angela Maria Drago e Patrizia Alessi.

L'accusa è di abbandono di minore. Secondo la Procura, le imputate avrebbero avuto il compito di vigilare sui piccoli che erano stati loro affidati. Il processo è stato rinviato ad ottobre.

