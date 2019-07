Palermo, brucia ancora Capo Gallo: terza incendio in pochi giorni

Un nuovo incendio è divampato a Capo Gallo a Palermo: è il terzo rogo nella zona di riserva in pochi giorni. In azione vigili del fuoco, forestali e un canadair per cercare di arginare le fiamme. Indagini in corso per accertare la causa.

Ieri c'erano stati altri momenti di paura, con le fiamme che si sono propagate in una zona boschiva impervia. Centinaia di persone hanno visto in pochi minuti una fitta colonna di fumo alzarsi dal monte ed hanno lanciato l'allarme. In azione vigili del fuoco e Corpo forestale, per la precisione del distaccamento Falde, e un canadair.

L’incendio, fanno sapere dal Corpo forestale, è stato comunque lontano da case, persone e infrastrutture. Nei giorni scorsi altri roghi sono divampati nella riserva di Capo Gallo

