Palermo, nuovo incendio sulla montagna sopra Mondello: brucia la riserva di Capo Gallo

Ancora un incendio sulla montagna che sovrasta Mondello. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 11 nella riserva di Capo Gallo. Anche in questo caso, così come era avvenuto venerdì scorso, le fiamme sono state ben visibili dai tanti bagnanti presenti sulla spiaggia.

Tante le telefonate ai vigili del fuoco da parte di chi si trovava a mare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della Forestale e un canadair.

La zona interessata dall'incendio è impervia e non ci sono case. L'incendio sarebbe stato circoscritto.

Sono in corso indagini per stabilire le cause del rogo.

