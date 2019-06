Tragedia a Monreale, giovane di 19 anni muore per un malore nel sonno

Un ragazzo di 19 anni è stato trovato senza vita nella sua casa di Monreale, in via Blandes. Il giovane, Giuseppe Giangrande, è stato trovato nel suo letto dai genitori, che hanno subito chiamato i soccorsi del 118 ma purtroppo non c'era già niente da fare.

Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri di Monreale e il medico legale, che ha confermato il decesso ed effettuato un primo esame. Non ci sarà l'autopsia e la salma è stata già restituita ai familiari per il funerale. Pare che la causa della morte di Giangrande sia stato un arresto cardiaco durante il sonno. Sgomento a Monreale per il decesso di un ragazzo così giovane per un malore.

