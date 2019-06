Rapina a mano armata in due farmacie di Palermo, arrestato un 40enne

La polizia di Stato ha arrestato Francesco Di Maria, 40 anni, palermitano accusato di due rapine a mano armata ai danni di due farmacie nel quartiere Sperone a Palermo, per un bottino complessivo di circa 700 euro.

Il provvedimento è del gip del tribunale di Palermo. I due colpi sono stati messi a segno il 3 e 4 gennaio di quest'anno. Gli esercizi presi di mira sono in via Pecori Giraldi e in via XXVII Maggio.

Gli agenti del commissariato Brancaccio sono risaliti a Di Maria grazie al sistema di videosorveglianza delle farmacie. (ANSA)

