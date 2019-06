Serata danzante non autorizzata, sequestrato un locale a Partinico

Gli uomini del commissariato di Partinico hanno sottoposto a sequestro preventivo un locale della cittadina palermitana, l'“Antica Enoteca Sfizio Misto”.

Il Decreto di sequestro è stato emesso dal Tribunale di Palermo, in seguito allo svolgimento di una serata danzante senza la licenza. Inoltre il titolare dell’esercizio contravvenendo ai provvedimenti dell’Autorità, non aveva rispettato l’ordinanza del 12 febbraio 2018 con cui il Questore aveva già disposto l’immediata cessazione dell’attività abusiva di serate danzanti senza preventiva licenza, per ragioni di sicurezza ed ordine pubblico.

I controlli di polizia che hanno portato alle segnalazioni all’Autorità Giudiziaria delle inadempienze dell’esercente ed al conseguente provvedimento di sequestro sono stati, per altro, sollecitati dalle reiterate lamentele di alcuni residenti disturbati dalla musica ad alto volume che accompagnava gli spettacoli danzanti.

E’, inoltre, da sottolineare che già lo scorso 16 marzo, il Questore di Palermo aveva sospeso, per 100 giorni, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande dell’attività in argomento, rilasciata dal Suap del Comune di Partinico.

© Riproduzione riservata