Due incidenti stradali sulla Palermo-Catania, ferito un motociclista

Due incidenti stradali sull’autostrada A19 Palermo-Catania, all’altezza di Trabia e Buonfornello in direzione di Palermo.

Il primo si è verificato alle 23.15 di ieri all’altezza di Trabia (al chilometro 19+900) un motociclista ha perso il controllo del suo mezzo ed è caduto sull’asfalto ferendosi.

Sul posto un’ambulanza del 118 ha soccorso il ferito e lo ha trasportato in codice giallo all’ospedale Civico di Palermo.

Nel cuore della notte alle 3.15 un tamponamento tra due auto, sempre in direzione del capoluogo. L’impatto si è verificato tra gli svincoli di Buonfornello e Termini Imerese all'altezzza del chilometro 32. Le persone a bordo delle auto non sono rimaste ferite e non è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118.

In entrambi i casi gli agenti della polstrada hanno effettuato i rilievi per capire l’esatta dinamica degli incidenti.

