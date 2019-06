Palermo, viale Regione Siciliana a tre corsie: partiti i lavori per il nuovo asfalto, dureranno tutta l'estate

Sono iniziati in sordina i lavori per il nuovo asfalto in viale Regione Siciliana che servirà a preparare le tre corsie della circonvallazione di Palermo. Si era parlato di un inizio dei lavori a maggio, ma l'amministrazione comunale ha preferito che slittassero in estate dopo la fine delle lezioni nelle scuole.

I primi interventi sono partiti lunedì all’altezza dell’ex Grande Migliore. Mentre oggi gli operai sono al lavoro nella carreggiata in direzione di Catania all’altezza di Villa Serena. L’amministratore unico di Rap Giuseppe Norata spiega: “Stiamo intervenendo sulle parti con l’asfalto in condizioni peggiori".

Entro la prima settimana di settembre la posa dell’asfalto dovrà essere completata, mentre successivamente verrà posizionata la segnaletica stradale da Amat, ma di notte. Intanto i lavori proseguono dalle 5 del mattino fino a mezzogiorno. “Per evitare ingorghi abbiamo scelto di iniziare i lavori nel periodo estivo – spiega l’assessore comunale alla Mobilità Giusto Catania – Inoltre gli operai Rap lasciano due file per il passaggio delle auto senza che si creino ingorghi con un basso impatto sul traffico urbano”.

Ma come sarà strutturata viale Regione siciliana a tre corsie? “Per ogni carreggiata ci sarà una corsia d’emergenza di due metri e mezzo, una corsia preferenziale di tre metri e mezzo e altre due corsie da tre metri ciascuna – spiega Catania – Gli interventi serviranno per far defluire meglio il traffico”.

