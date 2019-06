Palermo, lavori e rallentamenti in viale Regione: chiusa al traffico la bretella laterale

Sono partiti oggi i lavori nella carreggiata laterale di viale Regione in direzione Trapani nel tratto tra viale Lazio e viale Sardegna per la realizzazione di un pozzo per l'ampliamento della rete Amap. In zona già si registrano traffico, rallentamenti e le pattuglie della polizia municipale sono al lavoro per dirigere il traffico.

Nella bretella laterale lato valle, nel tratto compreso tra l'immissione alla carreggiata centrale all'altezza del civico 4589 e l'incrocio con via delle Madonie chiusura totale del transito da oggi fino al 28 giugno.

Parziale chiusura, invece, dal 26 giugno al 5 luglio, della bretella laterale in direzione Trapani, nel tratto compreso tra l'incrocio con via Sardegna e l'incrocio con via delle Madonie.

La settimana successiva è previsto l'inizio dei lavori nella carreggiata laterale lato monte per altri lavori.

