Palermo, rifiuti gettati fuori orario: in due giorni 22 multe

Sono 27 le multe elevate dalla polizia municipale, nei primi due giorni della settimana, a Palermo, per contrastare l'abbandono indiscriminato di rifiuti.

Ventidue sanzioni riguardano il conferimento dell’immondizia fuori orario, 4 irregolarità nella differenziata e una al proprietario di un cane.

Gli agenti hanno multato una ditta per l’occupazione abusiva di suolo pubblico di uno scarrabile e sequestrato un autocarro via Regione Siciliana nei pressi di via Platen per trasporto illecito di rifiuti.

