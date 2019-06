Rifiuti ingombranti per strada a Palermo, Orlando vuole 200 vigili per controllare

Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, vuole l'intervento di 200 vigili urbani contro l'abbandono dei rifiuti ingombranti per strada.

Come scrive Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia, gli uffici comunali stanno preparando un'ordinanza con sanzioni più dure e controlli più stringenti.

È quanto emerge da un vertice, convocato ieri d'urgenza, tra il sindaco e l'amministratore della Rap, il capo dei vigili urbani, l'assessore al Decoro e quello all'Ambiente, tecnici e funzionari.

Un problema, quello dell'abbandono degli ingombranti in giro per la città - dalla periferia al centro -, ancora irrisolto e che è diventata una vera e propria "spina nel fianco" per Orlando.

L'ultima critica l'ha subita da un imprenditore, Tommaso Dragotto, che ha acquistato una pagina del Giornale di Sicilia per segnalare in particolare il caso di due strade con tanto di fotografie.

