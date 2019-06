Palermo, musica ad alto volume in 2 pub: multe da 4.400 euro

Musica ad alto volume e abusivismo commerciale nei locali della movida di piazza Magione e piazza Niscemi. La polizia municipale ha elevato multe per 4.400 euro e denunciato la titolare di un locale.

A piazza Magione, in un pub, all'arrivo degli agenti è stata riscontrata musica ad alto volume diffusa all'esterno del locale a porte aperte ed oltre l’orario consentito. Inoltre è stato trovato un dj privo di autorizzazione. Sono state sequestrate le apparecchiature musicali.

Inoltre, è stata riscontrata la relazione fonometrica difforme dalle apparecchiature elettroacustiche che erano in uso al momento del sopralluogo.

Il gestore aveva dentro il locale una cella frigorifera priva di registrazione sanitaria all'Asp che è stata sequestrata.

A piazza Niscemi la gestrice di un locale è stata segnalata all’autorità giudiziaria perché la struttura edile a servizio dell’attività era installata abusivamente su un’area pubblica sottoposta a vincolo monumentale, destinata pertanto ad un uso incompatibile con il suo carattere storico, artistico e pregiudizievole per la sua conservazione ed integrità.

L'intera struttura e gli arredi sono stati sequestrati e la donna, R.A. di 69 anni è stata denunciata per deturpamento e danneggiamento di cose di interesse storico ed artistico. Alla sessantanovenne sono state contestate sanzioni per violazioni sulla normativa riguardante i dehors, per mancanza di certificazione sanitaria all’esterno e per occupazione del suolo pubblico.

