Sospetta tubercolosi in una liceale a Palermo, scattano i controlli

Un caso di sospetta tubercolosi in città. Lo ha confermato l'Asp, l'azienda sanitaria locale, alla quale è stato notificato del ricovero di una ragazza di 19 anni, che frequenta un liceo scientifico locale e che presentava i tipici sintomi e per questo è stata ricoverata nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Civico.

Come si legge sul Giornale di Sicilia in un articolo a firma di Luigi Ansaloni, sembra che la diagnosi fino ad ora sia stata fatta con delle radiografie al torace, uno dei modi per diagnosticare la malattia, adesso si è passati alla coltura del batterio. L'azienda sanitaria sottolinea che non c'è nessun rischio e che non ci sono situazioni di emergenza.

