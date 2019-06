Lavori e traffico sulla Palermo-Catania, un'altra domenica di passione tra code e rallentamenti

Un'altra domenica di passione per gli automobilisti in viaggio sull'autostrada A19 Palermo-Catania, in direzione del capoluogo etneo.

Code e rallentamenti tra Villabate e Bagheria, per via dei restringimenti di carreggiata dovuti al cantiere per rifacimento delle barriere e guardrail. Disagi che resteranno ancora per qualche settimana, almeno fino ad inizio agosto.

I lavori riguardano la sostituzione delle barriere, lo spartitraffico, i cordoli in calcestruzzo e i canali di scolo.

