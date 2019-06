Palermo, pusher 19enne arrestato allo Zen 2

Un 19enne palermitano, Michele Ficarrotta, è stato arrestato dai carabinieri all’interno del Quartiere “Zen 2”. Il giovane è accusato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Il 19enne, alla vista dei militari, è fuggito fra i padiglioni del quartiere, ma è stato bloccato.

Addosso sono stati trovati e sequestrati 60 grammi di hashish divisi in 46 stecchette, 60 grammi di marijuana suddivise in 66 dosi, 4,4 grammi di cocaina divisa in 15 dosi e 44 euro verosimilmente provento dell’attività illecita.

L’arrestato è stato condotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari in attesa dell’ udienza di convalida con il rito per direttissimo, al termine della quale è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

