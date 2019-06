Femminicidio a Carini: marito uccide la moglie e ferisce il figlio, arrestato

Tragedia a Carini. Un uomo, Marco Ricci, 41 anni, ha ucciso la moglie, una commessa, Anna Maria Scala, 36 anni, e ferito il figlio di 14 anni. Secondo quanto ricostruito il marito si è poi barricato in un negozio. Il raptus omicida è avvenuto in corso Italia, di fronte la Banca Intesa. La vittima si trovava nel negozio di scarpe in cui lavorava quando è stata colpita alla gola con un taglierino.

L'uomo è stato poi fermato dai carabinieri della stazione locale e dai vigili del fuoco, che sarebbero riusciti ad entrare nel negozio dove l'uomo si era chiuso. Il figlio è stato trasportato all'ospedale Cervello ma non sarebbe in pericolo di vita.

E' attualmente sentito come testimone dei fatti. La coppia, secondo quanto ricostruito, era separata da un anno ma lui non avrebbe mai accettato la situazione e avrebbe più volte minacciato la donna, anche se questa ricostruzione è ancora al vaglio degli inquirenti.

IN AGGIORNAMENTO

© Riproduzione riservata