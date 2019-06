Notte di fuoco in provincia di Palermo: tornano gli incendi, fiamme per ore a Monreale

Tre vasti incendi di sterpaglie sono divampati in provincia di Palermo. Il più esteso si è sviluppato in valle Paradiso a Monreale intorno all’una della scorsa notte. Numerose squadre di vigili del fuoco sono intervenute per arginare il fronte delle fiamme, ma ancora nelle prime ore della mattinata due squadre erano al lavoro per ultimare le operazioni di spegnimento.

In nottata si è sviluppato un incendio pure in via Madonna dall’Alto, la strada che porta al Santuario di Petralia Sottana. Anche in questo caso alcune squadre di vigili del fuoco hanno lavorato per alcune ore per spegnere le fiamme.

Fiamme anche in contrada piano Menta a Palazzo Adriano dove un rogo ha distrutto alcuni ettari di vegetazione. Le squadre dei vigili del fuoco sono accorse per domare le fiamme e la zona è stata messa in sicurezza.

